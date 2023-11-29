Эр-Рияд предложил Тегерану инвестиции в обмен на отказ от эскалации на Ближнем Востоке

Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Эр-Рияд пообещал Ирану нарастить экономическое сотрудничество с ним, если Тегеран не даст союзным ему региональным группировкам усугубить конфликт между Израилем и движением ХАМАС, сообщает в среду Bloomberg со ссылкой на источники.

"Саудовская Аравия ознакомила Иран с предложением нарастить сотрудничество и инвестиции в его экономику, подвергшуюся воздействию санкций, если он не позволит своим региональным приспешникам превратить войну Израиля и ХАМАС в более масштабный конфликт", - информирует агентство.

"По словам арабских и западных официальных лиц, знакомых с темой, предложение Иран получил напрямую и по целому ряду каналов", - отмечает Bloomberg.

Источники отметили, что идея углубить взаимодействие государств прозвучала и на встрече президента Ирана Ибрахима Раиси и наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана на встрече в Эр-Рияде ранее в ноябре.

Однако неясно, насколько серьезно Тегеран воспринял предложение Эр-Рияда о развитии сотрудничества.

В МИД Саудовской Аравии и саудовском посольстве в Вашингтоне эту информацию пока комментировать не стали.

Вместе с тем ранее помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф отмечала, что Вашингтон работает с Саудовской Аравией и другими региональными союзниками с целью не позволить Тегерану воспользоваться нынешним конфликтом для укрепления сети союзных ему группировок в Ливане, Ираке, Сирии, Йемене, на палестинских территориях.

В марте этого года Иран и Саудовская Аравия при посредничестве Китая договорились о восстановлении дипломатических отношений. В сентябре Тегеран и Эр-Рияд обменялись послами.

До обострения конфликта Израиля и ХАМАС 7 октября, в сентябре принц бин Салман говорил, что Эр-Рияд и Израиль "с каждым днем" становятся все ближе к нормализации отношений. Однако с момента начала боевых действий между ХАМАС и Израилем Саудовская Аравия выступала с критикой действий израильский военных.