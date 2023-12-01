Законопроект о повторной заморозке $6 млрд Ирана принят палатой представителей США

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Палата представителей США в четверг приняла законопроект, который вынудит администрацию президента США Джо Байдена вновь заморозить ранее разблокированные $6 млрд Ирана, сообщает The Hill.

Законопроект, внесенный конгрессменом Майком Макколом, был принят 307 голосами "за", "против" высказались 119 законодателей.

Отмечается, что 90 демократов присоединились почти ко всем присутствующим республиканцам в голосовании "за" законопроект. Между тем, "против" выступили 118 демократов и один республиканец.

Законопроект, принятый палатой представителей, не позволит Ирану получить доступ к средствам, вынудив администрацию Байдена ввести санкции в отношении любой иностранной организации, пытающейся разморозить средства для Ирана.

Сенат внес аналогичный законопроект о замораживании иранских средств, но еще не вынес его на рассмотрение.

Средства, принадлежащие Ирану, ранее в этом году перевели на катарские счета в рамках соглашения, которое достигли американская и иранская стороны, в обмен на освобождение пяти американцев. В Вашингтоне считают, что этих людей удерживали под стражей неправомерно. Иранская сторона свою часть сделки выполнила и освободила граждан США.

Администрация Байдена заявила, что деньги могут быть использованы только в гуманитарных целях.