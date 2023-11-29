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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Армения и ЕС договорились укреплять сотрудничество в сферах безопасности и обороны

Будет укреплена гражданская наблюдательная миссия ЕС в Армении

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Евросоюз изучит возможности начала диалога о либерализации визового режима с Арменией и оказания поддержки вооруженным силам республики в нелетальном формате.

Об этом сообщила пресс-служба делегации ЕС в Армении по итогам визита в республику 27-29 ноября представителей Службы внешних связей ЕС, Еврокомиссии, Европейского банка реконструкции и развития, Европейского инвестиционного банка, Агентства пограничной и береговой охраны.

"Участники встреч обсудили пути дальнейшего укрепления сотрудничества и проведения реформ, в том числе в сферах энергетики, транспорта, цифровых технологий, исследований и инноваций посредством инвестиций. ЕС и Армения выразили заинтересованность в продолжении сотрудничества в области реформы системы правосудия и полиции, укреплении сотрудничества по вопросам миграции и изучения возможностей начала диалога о либерализации визового режима с Арменией", - отметили в делегации ЕС.

Стороны договорились укреплять сотрудничествл между Арменией и Агентством пограничной и береговой охраны ЕС, а также подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем диалоге и сотрудничестве в сферах безопасности и обороны.

"В частности, ЕС продолжит изучение возможности оказания поддержки армянским вооруженным силам через Европейский фонд мира в нелетальном формате", - заявили в делегации ЕС.

По итогам обсуждений принято решение об укреплении гражданской наблюдательной миссии ЕС в Армении.

Кроме того, объявлено о запуске инвестиционной координационной платформы между Европейским Союзом и Арменией, которая, как отмечается в сообщении, поможет дальнейшему увеличению инвестиций ЕС в Армению в рамках экономического и инвестиционного плана, и который уже мобилизовал до 500 млн евро инвестиций.

Европейский Союз также подтвердил свою поддержку нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, основанной на принципах взаимного признания территориальной целостности и нерушимости границ.

Делегация ЕС в Армении провела встречи с вице-премьером республики Мгером Григоряном, вице-премьером Тиграном Хачатряном, заместителем министра иностранных дел Паруйром Ованнисяном, профильными заместителями различных министров.

Армения Азербайджан Евросоюз
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