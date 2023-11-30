Президент Армении призвал диверсифицировать безопасность страны

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Президент Армении Ваагн Хачатурян заявил о необходимости диверсификации системы внешнеполитической безопасности республики.

Как сообщает армянское госинформагентство "Арменпресс", на встрече с представителями армянской общины Объединенных Арабских Эмиратов в Дубае Хачатурян заявил, что у Армении есть проблемы с точки зрения безопасности, "поскольку система безопасности, в которой страна находится уже много лет, не работает, в результате чего мы сталкиваемся с серьезными проблемами".

Президент отметил, что "Армения должна диверсифицировать свою безопасность и не зависеть от одного центра". Он также заявил, что альтернативы добрососедским отношениям с соседними странами нет.