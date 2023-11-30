Палата представителей США может проголосовать по расследованию против Байдена в декабре

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Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Республиканцы в палате представителей США рассматривают возможность проведения в декабре голосования по запуску расследования в рамках импичмента президента Джо Байдена, сообщает The Washington Post.

Газета напоминает, что предыдущий спикер палаты Кевин Маккарти в сентябре текущего года поручил комитетам начать расследование, итогом которого может стать объявление импичмента Байдену, но отказался назначить официальное голосование, которое санкционировало бы это расследование.

Тем не менее республиканцы "на всех парах продвигались вперед", углубляясь в финансовую деятельность семьи Байденов, в частности в платежи, которые сын президента Хантер Байден получал от украинской энергетической компании Burisma, замешанной в первом импичменте бывшего президента Дональда Трампа.

"Республиканцы палаты представителей неустанно работали от имени американского народа в течение нескольких месяцев, чтобы обеспечить прозрачность, следили за деньгами и фактами, чтобы раскрыть то, что, я считаю, окажется одним из крупнейших политических коррупционных скандалов в нашей жизни и, возможно, в истории нашей страны", - заявила член руководящей команды Республиканской партии Элиз Стефаник на пресс-конференции в среду.

The Washington Post поясняет, что в настоящее время вопрос о голосовании рассматривается в связи с тем, что Белый дом отказывается выполнять запросы законодателей о предоставлении информации, связанной с Байденом и его семьей. Юристы Белого дома используют отсутствие официального разрешения палаты представителей, заявляя, что расследованию не хватает "конституционной легитимности".

"Республиканцы Палаты представителей уже доказали, что это незаконное мероприятие, основанное не на фактах и правде, а только на политическом желании очернить президента ложью, и американский народ видит это насквозь", - цитирует газета официального представителя аппарата Белого дома Иэна Сэмса.

Успех республиканцев во время голосования зависит от того, смогут ли они заручиться единодушной поддержкой со стороны однопартийцев, поскольку демократы объединились против расследования.

В то же время, как пишет издание, для некоторых умеренных республиканцев, особенно тех, кто представляет колеблющиеся округа, в которых Байден выиграл на выборах 2020 года, "это голосование может быть сопряжено со значительным политическим риском".

Спикер палаты представителей Майк Джонсон хотя и выразил некоторую осторожность по поводу попытки импичмента, заявил, что доказательства, уже обнаруженные председателями республиканцев, "вызывают тревогу".

"Хотя мы не получаем удовольствия от происходящего здесь, мы несем ответственность за это", - заявил Джонсон на пресс-конференции в среду.