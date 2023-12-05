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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Палата представителей США скоро определится с расследованием в отношении Байдена

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Палата представителей Конгресса на следующей неделе проведет голосование по вопросу об официальном согласовании расследования в рамках процесса импичмента президенту страны Джо Байдену, заявил спикер палаты Майк Джонсон на пресс-конференции. Об этом сообщает The Hill.

"Голосование будет не по импичменту Байдену, а о том, чтобы продолжить расследование в рамках процесса импичмента. Это необходимый конституционный шаг", - сказал Джонсон.

По его словам, это потребовалось, так как Белый дом отказывается предоставлять запрашиваемую конгрессменами информацию о Байдене. После голосования, как считается, станет проще добиваться от администрации США передачи в Конгресс необходимых данных о президенте.

Палата представителей, как ожидается, через две недели уйдет на рождественские каникулы, поэтому этот вопрос должен быть решен до них.

Предыдущий спикер Палаты представителей Кевин Маккарти в сентябре поручил комитетам палаты начать расследование, итогом которого может стать объявление импичмента Байдену, но отказался назначить официальное голосование по этому вопросу.

В частности, расследование сосредотачивается на финансовой деятельности семьи Байденов, в том числе на платежах, которые сын президента Хантер Байден получал от украинской энергетической компании Burisma, замешанной в первом импичменте бывшего президента Дональда Трампа.

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