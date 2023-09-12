Спикер Палаты представителей инициировал расследование против Байдена

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Москва. 12 сентября. INTERFAX.RU - Спикер Палаты представителей Конгресса США, республиканец Кевин Маккарти заявил журналистам, что он поручил комитетам палаты начать расследование, итогом которого может стать объявление импичмента президенту США Джо Байдену.

"Это обвинения в злоупотреблении власти, обструкции и коррупции, - цитирует его CNN. - Поэтому сегодня я поручаю комитетам Палаты представителей начать официальное расследование по импичменту президента Джо Байдена".

По его словам, в рамках предварительного расследования, которое провели республиканцы в палате, удалось собрать свидетельства того, что Байден лгал американскому народу, когда утверждал, что якобы не вовлечен в бизнес-сделки своей семьи за рубежом. В частности, по информации республиканцев Байден неоднократно присоединялся к телефонным звонкам и встречам с бизнес-партнерами его сына Хантера, пересказывает Fox News. CNN же добавляет, что комитетам еще предстоит доказать, что Байден пользовался бизнесом сына.

Следующим логичным шагом Маккарти назвал передачу ряду комитетом Палаты представителей полномочий для сбора "всех фактов и ответов для американского народа".

Маккарти отметил, что это решение было для него непростым, однако "этот факт должен беспокоить всех американцев вне зависимости от их партии или того, за кого они голосовали". Он призвал президента и его команду сотрудничать с расследованием.

Представитель Белого дома по надзору и расследованиям Ян Сэмс раскритиковал решение в соцсети X (ранее Twitter), заявив, что республиканцы в Палате представителей не обнаружили никаких доказательств правонарушений со стороны Байдена, о чем они сами и заявили.

Ранее член Палаты представителей республиканка Марджори Тейлор Грин призвала к незамедлительному началу расследования коррупционной деятельности сына и отца Байденов на Украине, которое может вылиться в процедуру импичмента главы государства.

Поводом послужило интервью телеканалу Fox News бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина, который утверждал, что Джо Байден, будучи вице-президентом в администрации Барака Обамы, заплатил $1млрд за его увольнение.

Шокин вел расследование в отношении нефтегазовой компании Burisma, в правление которой входил сын Байдена Хантер. Под давлением со стороны Джо Байдена, курировавшего в администрации Украину, расследование было прекращено, а Шокин уволен.