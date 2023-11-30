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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:11

Расходы стран Евросоюза на оборону увеличивались восемь лет подряд

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Расходы стран Евросоюза на оборону росли восемь лет подряд, говорится в отчете Европейского оборонного агентства (EDA) по оборонным данным за 2022 год. Отчеты выходят ежегодно, но на этот раз в нем впервые подробно описаны расходы на оборону всех государств-членов ЕС.

"В 2022 году европейские расходы на оборону снова увеличились на 6% по сравнению с предыдущим годом, составив рекордные 240 млрд евро, что станет восьмым годом последовательного роста", - сообщило EDA.

По его данным, 20 из 27 стран ЕС увеличили расходы на оборону, при этом шесть увеличили расходы более чем на 10%.

В 2022 году самый высокий рост оборонных расходов среди 27 стран ЕС зафиксирован в Швеции (+30,1%), Люксембурге (+27,9%), Литве (+27,6%), Испании (+19,3%), Бельгии (+14,8%) и Греции (+13,3%).

"Наши вооруженные силы должны быть готовы к гораздо более сложной эпохе. Адаптация к этим новым реалиям в первую очередь означает увеличение инвестиций в оборону. Рекордные 240 млрд евро подкрепляют приверженность государств-членов укреплению европейской обороны. Однако у нас есть ключевые пробелы в потенциале, и мы продолжаем отставать от других глобальных игроков в расходах. Вот почему речь идет не только о том, чтобы тратить больше на оборону, но и о том, чтобы тратить лучше и вместе", - заявил в связи с публикацией доклада верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны, глава EDA Жозеп Боррель.

Рекордные 58 млрд евро были выделены в ЕС на оборонные инвестиции, в основном на закупки нового оборудования, которые выросли на 7% по сравнению с предыдущим годом.

Самый высокий уровень распределения общих оборонных расходов на инвестиции отмечен в Люксембурге (53,5%), Венгрии (48,1%), Греции (42,6%), Финляндии (37,4%) и Литве (34,8%).

При этом в докладе отмечается, что, несмотря на рекордные общие оборонные расходы, расходы на исследования и новые технологии в этой области снизились на 200 млн евро по сравнению с 2012 годом. Только два государства-члена соответствуют согласованному целевому показателю оборонных расходов на исследования в размере 2%.

EDA анализирует данные, которые предоставляют министерства обороны 27 государств-членов.

Евросоюз Жозеп Боррель Швеция Бельгия Испания Литва EDA
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