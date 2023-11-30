Председатель ЕК высказалась за продолжение поддержки Украины

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства высказалась за продолжение оказания помощи Украине в условиях укрепления военных позиций России.

"Россия сейчас укрепляет свои позиции. (...) А это значит, что ситуация на поле боя остается очень сложной. Но это не аргумент против поддержки. Это аргумент в пользу большей поддержки", - сказала она.

По ее словам, фундаментально изменившаяся стратегическая обстановка создала "новый вид ответственности для Европы".

"Я называю это стратегической ответственностью. Это ответственность, прежде всего, поддерживать Украину... столько, сколько потребуется. Это будет непросто, но именно в этот момент наша приверженность должна быть твердой", - продолжила фон дер Ляйен.

Она призвала обратить внимание на безопасность Украины в среднесрочной и долгосрочной перспективах и добавила, что в этом смысле "будущие обязательства ЕС в области безопасности по отношению к Украине так важны".

"Но стратегическая ответственность касается не только Украины. Речь также идет о других будущих членах нашего союза, таких как страны Западных Балкан, где давним местным недовольством теперь манипулируют внешние игроки. И если посмотреть немного дальше, конфликты умножаются вокруг наших границ. Я имею в виду, конечно, Ближний Восток, но также Сахель и Кавказ", - пояснила председатель ЕК.

Она указала на то, что европейские "торговые пути и цепочки поставок также подвергаются риску".

"Европа может быть призвана сыграть свою роль на любом из этих театров - ближнем или дальнем. Поэтому нам нужны вооруженные силы государств-членов, готовые к любому сценарию - от традиционного до гибридного. На суше, на море, в воздухе, в космическом или киберпространстве", - заявила фон дер Ляйен.