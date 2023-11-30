Молдавия настаивает на выводе российских войск из Приднестровья

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Кишинев продолжит настаивать на выводе российских войск из приднестровского региона, сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции, вице-премьер Молдавии Нику Попеску.

"Россия должна вывести свои войска из приднестровского региона. Это создаст благоприятные условия для мирного решения приднестровского конфликта", - написал Попеску на своей странице в социальных сетях.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МИДЕИ, об этом шла речь в ходе встреч Попеску с министрами иностранных дел Румынии, Испании, Чехии, Дании и Франции. Встречи состоялись в четверг на полях заседания Совета министров ОБСЕ, которое проходит в Северной Македонии.

Как сообщил Попеску, на встречах также обсуждались вопросы интеграции Молдавии в Евросоюз, в том числе в контексте предстоящего заседания Совета Евросоюза. "Я поблагодарил своих коллег за поддержку и подчеркнул, что мы должны и дальше помогать Украине", - добавил Попеску.

Накануне пресс-секретарь МИДЕИ Молдавии Игорь Захаров заявил, что на министерском саммите ОБСЕ в Скопье молдавская делегация официально выступит с обращением о выводе российских войск из приднестровского региона Молдавии.

"Молдавская делегация во главе с министром иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску сократит участие во встречах, на которых будет присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров. Попеску не последует примеру коллег из стран Балтии и Украины, отказавшихся от участия во встрече 30 ноября в столице Северной Македонии в знак протеста против участия в заседании ОБСЕ Лаврова", - отметил Захаров.

В феврале глава МИД Молдавии Нику Попеску заявлял о необходимости вывода российских войск из Приднестровья. "Мы намерены добиться, чтобы Россия вывела войска и вооружения, которые незаконно находятся на нашей территории. Эта цель ключевая в нашей внешней политике. Но добиваться этой цели мы будем исключительно мирными методами, переговорами и дипломатией", - заявил министр 14 февраля.

21 февраля премьер Молдавии Дорин Речан также заявил о необходимости ухода из Приднестровья оперативной группы российских войск. "Молдавия вовлечена в процесс, который предполагает исключительно мирное разрешение приднестровского вопроса. Это значит, что Россия должна вывести войска, эвакуировать вооружения и боеприпасы. Россия обязалась сделать это, и не один раз. Мы должны убедиться, что Россия выполнит обещанное. Это и означает демилитаризацию", - сказал Речан журналистам.

Он уточнил, что о сворачивании миротворческой операции, которая проводится согласно молдавско-российскому соглашению от 21 июля 1992 года, речи не идет. "Речь идет об оперативной группе российских войск - более полутора тысяч российских военнослужащих, которые находятся на территории республики Молдова без законных на то оснований. И Россия неоднократно подтверждала обязательства по выводу остатков бывшей 14-й армии", - заявил Речан.