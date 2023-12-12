Посол ЕС в Кишиневе назвал нежелательным присоединение Молдавии без Приднестровья

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - Посол Евросоюза в Кишиневе Янис Мажейкс высказал мнение, что процесс урегулирования приднестровского конфликта должен проходить параллельно с интеграцией Молдавии в Евросоюз, а вступление Молдавии в ЕС без Приднестровья назвал возможным, но нежелательным.

Он заявил об этом на телеканале NordNews.

"Коротко отвечу: да, вы можете, но мы надеемся, что вы этого не сделаете. Мы надеемся, что эти процессы будут проходить параллельно. Пока Молдова будет вести переговоры о вступлении с ЕС, в то же время будет работать над реинтеграцией страны. Потому что мы работаем с Молдовой в ее международно признанных границах, а значит и с приднестровским регионом в ее составе", - сказал дипломат.

При этом он подчеркнул, что "Молдавия не должна стать заложником решения довольно сложной проблемы - приднестровского урегулирования".

"Поэтому мы не исключаем, что процесс интеграции в ЕС пройдет в несколько этапов", - пояснил Мажейкс, отметив, что этот вопрос будет обсуждаться в ходе переговоров Кишинева с Брюсселем.

В ноябре президент Молдавии Майя Санду допустила вступление республики в Евросоюз "в два шага - сначала правый берег Днестра, а затем - левый".

"Мы работаем над урегулированием приднестровского конфликта. Но нерешенность проблемы не должно стать препятствием на пути интеграции Молдовы в Евросоюз. Очень важно, что Брюссель также говорит об этом. В худшем случае, если не удастся решить проблему Приднестровья до вступления в Евросоюз, мы допускаем, что будем осуществлять интеграцию в ЕС в два шага - сначала правый берег Днестра, а затем левый берег. Когда наши граждане с левого берега увидят, как улучшается жизнь, они захотят тоже в ЕС. Я полагаю, что они и сейчас желают этого, но мешает Российская Федерация", - сказала Санду.

Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. После этого молдавский министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску заявил, что процесс интеграции в Евросоюз и реинтеграции Молдавии "должны проходить параллельно", а если не получится решить проблему Приднестровья, то "стандарты ЕС будут внедряться сначала на правом берегу Днестра, а затем - на левом".