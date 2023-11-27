Глава МИД Молдавии высказался за европейскую интеграцию без Приднестровья

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Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Нику Попеску заявил, что европейская интеграция страны не должна зависеть от приднестровского урегулирования.

"Граждане Молдовы не должны быть заложниками геополитической ситуации, созданной в связи с приднестровским конфликтом", - сказал Попеску порталу One Decision, отвечая на вопрос о том, как Молдавия собирается интегрироваться в Евросоюз с неразрешенным конфликтом на своей территории.

"У нас есть еще время до того, как мы присоединимся к ЕС. Мы заняты тяжелой работой по приведению законодательства в соответствие с европейскими стандартами, реформой юстиции. Все это займет время. Но наша цель - быть готовыми к вступлению к 2030 году. И мы будем принимать усилия и по разрешению приднестровского конфликта мирным путем. Добиваться, чтобы российские войска были выведены из Молдавии по результатам переговоров. Пока рано что-либо утверждать. Впереди у нас несколько лет, чтобы двигаться в ЕС, одновременно занимаясь мирным урегулированием конфликта", - сказал Попеску.

В ответ на предположение о том, может ли Молдавия выбрать вступление в ЕС без Приднестровья, министр сказал: "Я не могу ответить на этот вопрос. Но что ясно - абсолютное большинство граждан на подконтрольной территории (на правом берегу Днестра) не захотят быть заложниками геополитической ситуации вокруг приднестровского региона. Официальная позиция ЕС: Молдова не должна быть заложником урегулирования/неурегулирования этого конфликта. Об этом сказал верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель во время визита в Кишинев в июне".

Президент Молдавии Майя Санду ранее допустила вступление республики в ЕС "в два шага - сначала правый берег Днестра, а затем - левый". "Мы работаем над урегулированием приднестровского конфликта. Но нерешенность проблемы не должно стать препятствием на пути интеграции Молдовы в Евросоюз... этом. В худшем случае, если не удастся решить проблему Приднестровья до вступления в Евросоюз, мы допускаем, что будем осуществлять интеграцию в ЕС в два шага - сначала правый берег Днестра, а затем левый берег. Когда наши граждане с левого берега увидят, как улучшается жизнь, они захотят тоже в ЕС", - сказала она.

Еврокомиссия 8 ноября рекомендовала Совету Евросоюза начать переговоры о вступлении Украины и Молдавии в ЕС. После этого министр иностранных дел страны Попеску заявил, что процесс интеграции в Евросоюз и реинтеграции Молдавии должны проходить параллельно, а если не получится решить проблему Приднестровья, то "стандарты ЕС будут внедряться сначала на правом берегу Днестра, а затем - на левом".