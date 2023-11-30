Глава МИД Израиля объявил об отзыве посла в Мадриде для консультаций

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Израиль в четверг отозвал для консультаций посла в Мадриде, проинформировал глава израильского МИД Эли Коэн.

"Ввиду скандальных высказываний испанского премьер-министра, которые я считаю безосновательными, я принял решение об отзыве посла Израиля в Испании в Иерусалим для консультаций", - приводят сообщение израильского министра в соцсетях международные СМИ.

Ранее в четверг глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху назвал слова испанского премьера Педро Санчеса "постыдными".

Санчес ранее заявил, что сильно сомневается относительно того, что Израиль соблюдает нормы международного права при проведении операции в секторе Газа. "Мы видим видеокадры и растущее число умирающих детей, так что я серьезно сомневаюсь в том, что Израиль соблюдает международное гуманитарное право", - отметил испанский премьер. "То, что мы видим в Газе, - это недопустимо", - подчеркнул он.

При этом Санчес вновь осудил атаку группировки ХАМАС на Израиль 7 октября, назвав произошедшее "абсолютно чудовищным". Он также в очередной раз призвал освободить всех заложников "незамедлительно и без каких-либо условий".

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. Затем стороны согласовали режим прекращения огня на четыре дня. Он начал действовать 24 ноября. Позже его продлили с целью освобождения большего числа заложников в обмен на заключенных.