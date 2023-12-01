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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Израиль и ХАМАС согласились продлить перемирие еще на день

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Израиль и ХАМАС договорились продлить перемирие еще на один день, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на египетских официальных лиц.

Согласно им, Израиль и ХАМАС договорились продлить временное перемирие в Газе на восьмой день.

Издание отмечает, что сделка, как ожидается, будет включать освобождение еще 10 заложников, в основном женщин и детей.

Официального объявления о продлении перемирия пока не поступало ни от одной из сторон, которые ведут переговоры.

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ХАМАС Израиль Газа
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