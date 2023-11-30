ХАМАС передал Красному Кресту еще двух заложников

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Палестинское движение ХАМАС передало сотрудникам Международного комитета Красного Креста двух заложников, они возвращаются в Израиль, сообщает Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Об этом говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Израильские военные уточнили, что "как ожидается, в течение следующих нескольких часов оставшихся израильских заложников передадут Красному Кресту".

ХАМАС планирует передать Израилю в четверг в общей сложности 10 заложников. Израиль, в свою очередь, собирается освободить 30 палестинских заключенных.

Ранее в четверг Израиль и ХАМАС достигли соглашения о продлении перемирия еще на один день.

Четверг - седьмой день с начала действия перемирия между сторонами.

В рамках соглашения ХАМАС должно будет освобождать по меньшей мере 10 заложников в каждый дополнительный день затишья в боевых действиях.