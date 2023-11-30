Глава Евросовета заявил о необходимости европейского оборонного союза

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Шарль Мишель призвал развивать европейский "оборонный союз", который, по его мнению, родился с началом военной помощи ЕС Украине.

"Пришло время создать союз обороны в сочетании с единым оборонным рынком", - заявил Мишель в четверг в Брюсселе на ежегодной конференции Европейского оборонного агентства (EDA).

"Мы должны укрепить наш европейский континент и продемонстрировать силу и защиту. Поэтому мы должны усилить нашу европейскую оборону. Более сильная и боеспособная европейская оборона внесет позитивный вклад в глобальную и трансатлантическую безопасность, основой которой остается НАТО", - сказал глава Евросовета.

По его словам, "некоторые идеи пока не получили консенсуса, но они дадут пищу для наших демократических дебатов и наметят путь вперед".

При том, что идея европейской обороны не нова, отметил Мишель, события на Украине и все более нестабильная обстановка в сфере безопасности придали ей "новую актуальность". "Поэтому мы должны противостоять сегодняшним изменениям парадигмы безопасности. Тогда как война уже у наших дверей, наши амбиции должны соответствовать этой актуальности", - считает он.

Председатель Евросовета указал на необходимость сосредоточиться на двух целях.

"Во-первых, продолжать нашу непоколебимую военную поддержку народу Украины. Безопасность Украины – это наша безопасность. Вся наша безопасность. Во-вторых, мы должны усилить нашу европейскую оборону. Сейчас, завтра и в будущем", - заявил Мишель.

Отметив "беспрецедентную военную помощь" ЕС Украине, он призвал "сделать больше". "Больше ракет, больше боеприпасов, больше систем ПВО. И быстрее. Это обязательство перед Украиной. И по отношению к нашим гражданам. Защищая Украину, мы защищаем себя", - подчеркнул председатель Европейского совета.

В то же время Мишель признал, что поставка Украине миллиона снарядов "займет немного больше времени, чем мы надеялись", но, заверил он, "это произойдет".

Глава Евросовета полагает, что "продолжающаяся сильная военная поддержка также посылает сигнал" партнерам ЕС, особенно "американским союзникам" о том, что в Евросоюзе относятся к безопасности "более серьезно, чем когда-либо".

Кроме того, Мишель призвал к более эффективной координации европейских оборонных расходов, к повышению роли EDA и увеличению финансирования оборонной промышленности.