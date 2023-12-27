"Молдовагаз" обязали закупить у Energocom 451 млн куб. м газа в I квартале

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Власти Молдавии обязали "Молдовагаз" закупить газ в период с января по апрель 2024 года у госкомпании Energocom в объеме 451 млн кубометров. Это решение приняла комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдавии, текст решения опубликован на сайте молдавского правительства.

Стоимость газа составит около 550 евро за 1 тысячу кубометров. В решении также говорится, что весь полученный от "Газпрома" газ в этот период в объеме 689,7 млн кубометров поступит в Приднестровье. Предполагается, что из этого газа в том числе будет выработана электроэнергия на Молдавской ГРЭС.

Контракт на закупку газа между "Молдовагазом" и Energocom должен быть заключен до 29 декабря.

В Молдавии уже около двух лет действует режим чрезвычайной ситуации. В рамках этого режима с конца 2022 года власти обязывают "Молдовагаз" закупать весь газ у Energocom, в то время как между "Молдовагазом" и "Газпромом" заключен контракт на поставку газа сроком на пять лет. Весь газ, получаемый от "Газпрома", поступает в Приднестровье, а остальная часть страны потребляет газ, закупленный Energocom в ходе тендеров.

Однако в конце 2023 года в стране закончится период чрезвычайной ситуации, который власти продлевать не планируют. Таким образом, после окончания чрезвычайного положения "Молдовагаз" продолжит закупать газ у Energocom, как минимум, до конца отопительного сезона.