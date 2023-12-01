Nvidia в третьем финквартале заработала 15% всей выручки в Сингапуре

Выручка Nvidia в Сингапуре выросла в пять раз до $2,7 млрд

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Сингапур, небольшое островное государство в Юго-Восточной Азии, принес производителю графических процессоров Nvidia Corp. 15% выручки в минувшем квартале. Об этом пишет CNBC со ссылкой на документы, поданные Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Отчетность компании за третий квартал (завершился 31 октября) была обнародована на прошлой неделе, однако в ней не раскрывались данные по отдельным странам.

Выручка Nvidia в Сингапуре подскочила в пять раз до $2,7 млрд. В то же время общая выручка компании увеличилась втрое, до $18,1 млрд.

По доле в общей выручке компании Сингапур занимает четвертое место, уступая только США (35%), Тайваню (24%) и Китаю (22%).

"Что делает крошечный город-государство со всеми этими чипами? Конечно же, строит дата-центры", - написал Сан Шин из Temasek в соцсети LinkedIn.

По состоянию на начало 2022 года в Сингапуре работали свыше 70 центров обработки данных, на страну приходится порядка 60% мощностей всех дата-центров в Юго-Восточной Азии. В рейтинге мировых рынков для дата-центров, составленном Cushman and Wakefield, Сингапур занял третье место, уступив только Северной Вирджинии и Портленду и обогнав Гонконг.