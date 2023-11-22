Nvidia увеличила квартальную чистую прибыль в 13 раз

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Американский производитель графических процессоров Nvidia Corp. в третьем квартале 2024 финансового года (завершился 31 октября) зафиксировал рост чистой прибыли более чем в 13 раз и увеличил выручку более чем втрое, причем выручка оказалась рекордной в истории компании.

Чистая прибыль Nvidia в отчетном квартале составила $9,2 млрд, или $3,71 в расчете на акцию, против $680 млн, или 27 центов на акцию, годом ранее.

Скорректированная прибыль составила $4,02 на акцию.

Выручка увеличилась до $18,1 млрд против $5,9 млрд годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали скорректированную прибыль компании на уровне $3,37 на акцию при выручке в $16,2 млрд.

Подразделение дата-центров компании нарастило выручку в минувшем квартале в 3,8 раза, до $14,5 млрд против прогноза аналитиков в $13 млрд. Выручка игрового бизнеса повысилась почти вдвое и составила $2,9 млрд (прогноз - $2,7 млрд).

Nvidia планирует в четвертом финквартале получить выручку в районе $20 млрд. Консенсус-прогноз предполагает $18 млрд.

Несмотря на сильную отчетность и позитивный прогноз, котировки акций Nvidia снизились на 1,8% на дополнительных торгах во вторник. Аналитики отмечали, что рынок уже ожидал от компании блестящих результатов и может начать фиксировать прибыль после публикации отчетности, с учетом того, что капитализация Nvidia с начала года взлетела в 3,4 раза, до $1,25 трлн.

Nvidia стала одной из крупнейших по капитализации компаний мира на волне популярности технологий искусственного интеллекта, которые активно используют ее чипы.