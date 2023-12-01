Столтенберг предупредил о риске зависимости от ненадежных поставщиков "зеленой" энергии

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В вопросе перехода к возобновляемым источникам энергии странам НАТО нельзя впадать зависимость от ненадежных поставщиков, потому что это может подорвать энергетическую безопасность, заявил на полях климатического саммита COP28 в Дубае генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

"Мы не должны совершать ту же ошибку и быть слишком зависимыми от одного или двух ненадежных поставщиков важнейших товаров и сырьевых материалов, когда мы воплощаем в жизнь энергетический переход", - сказал он.

По его словам, еще два года назад в НАТО многие лидеры считали, что покупка газа у России являлась чисто коммерческим, а не политическим вопросом. Теперь же, продолжил Столтенберг, стало ясно, что вопрос был как раз политическим. Генсек призвал не повторять подобных ошибок при переходе на возобновляемые источники энергии.

"Вызов заключается в том, что небольшая группа стран контролирует большинство технологий, сырьевых материалов и редкоземельных полезных ископаемых, которые крайне важны для, например, солнечных панелей или батарей", - отметил он. Поэтому необходимо работать над тем, чтобы переход к этим источникам не подорвал нашу энергетическую безопасность.