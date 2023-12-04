"ЛУКОЙЛ" присоединился к Хартии по декарбонизации нефти и газа на COP28

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" присоединился к представленной на Международной конференции ООН по климату (COP28) Хартии по декарбонизации нефти и газа (Oil & Gas Decarbonization Charter, OGDC). Всего инициативу поддержали 50 нефтегазовых компаний со всего мира, сообщает сайт оргкомитета COP28.

"Хартия формализует призывы президента COP28 доктора Султана аль-Джабера к (нефтегазовой - ИФ) отрасли приблизиться к чистому нулю к 2050 году или ранее, свести к нулю выбросы метана, отказаться от рутинного сжигания (попутного нефтяного газа - ИФ) на факелах к 2030 году и продолжить работу над передовыми отраслевыми практиками по сокращению выбросов", - говорится в сообщении.

Компании, подписавшие соглашение, представляют более 40% мировой добычи нефти. Более половины подписантов хартии - национальные нефтяные компании: ADNOC (ОАЭ), Bapco Energies (Бахрейн), Ecopetrol (Колумбия), EGAS (Египет), Equinor (Норвегия), GOGC (Грузия), INPEX Corporation (Япония), "КазМунайГаз" (Казахстан), Mari Petroleum (Пакистан), Namcor (Намибия), National Oil Company of Libya (Ливия), Nilepet (Южный Судан), NNPC (Нигерия), OGDC (Пакистан), OMV (Австрия), ONGC (Индия), Pakistan Petroleum Limited (Пакистан), Pertamina (Индонезия), Petoro (Норвегия), Petrobras (Бразилия), Petroleum Development Oman (Оман), Petronas (Малайзия), PTTEP (Таиланд), Saudi Aramco (Саудовская Аравия), SNOC (ОАЭ), SOCAR (Азербайджан), Sonangol (Ангола), "Узбекнефтегаз" (Узбекистан), ZhenHua Oil (Китай), YPF (Аргентина).

Из частных компаний, кроме "ЛУКОЙЛа", хартию подписали BP, ExxonMobil, TotalEnergies, Repsol, Shell, Eni, Mitsui & Co, Occidental Petroleum, Puma Energy (Trafigura), Azule Energy, Cepsa, COSMO Energy, Crescent Petroleum, Dolphin Energy Limited, Energean Oil & Gas, EQT Corporation, ITOCHU, Oando plc и Woodside Energy Group.

Подписанты обязались обеспечить нулевые выбросы метана не позднее 2050 года, прекратить регулярное сжигание ПНГ на факелах к 2030 году и обеспечить углеродную нейтральность добычи. Компании подтверждают намерение внедрять лучшие отраслевые практики в области сокращения выбросов, инвестировать в "энергетику будущего" (в том числе в возобновляемые источники энергии) и низкоуглеродное топливо, повышать прозрачность отчетности по выбросам парниковых газов, сокращать "энергетическую бедность" и обеспечивать экономики безопасной и доступной энергией для развития.