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ОАЭ создают климатический фонд на $30 млрд и хотят привлечь $250 млрд к 2030 г.

ОАЭ создают климатический фонд на $30 млрд и хотят привлечь $250 млрд к 2030 г.
Президент ОАЭ Мухаммед бен Заид аль-Нахайян
Фото: АР/ТАСС

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Объединенные Арабские Эмираты создают фонд климатического финансирования Alterra на $30 млрд, сообщил президент страны Мухаммед бен Заид аль-Нахайян на открытии климатического саммита COP28 в Дубае.

Alterra будет крупнейшим в мире частным инвестиционным фондом в области борьбы с изменением климата, говорится в сообщении на сайте COP28. Управлять им будет независимая компания Lunate, домицилированная в свободной экономической зоне Abu Dhabi Global Market. Главным исполнительным директором фонда будет эмиратский дипломат, генеральный директор COP28 Маджид аль-Сувайди.

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В партнерстве с инвесткомпаниями BlackRock, Brookfield и TPG фонд уже обязался предоставить другим климатическим фондам $6,5 млрд и сам рассчитывает к 2030 году привлечь $250 млрд.

"Фонд намерен направлять частные рынки в сторону климатических инвестиций и сосредоточиться на трансформации развивающихся рынков и экономик, где из-за повышенных предполагаемых рисков не хватает традиционных инвестиций", - говорится на сайте COP28.

К 2030 году таким рынкам и экономикам будет ежегодно требоваться $2,4 трлн для борьбы с изменением климата, отмечается в сообщении.

ОАЭ Alterra
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