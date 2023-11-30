В ООН ожидают, что 2023 год станет самым жарким за историю наблюдений

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН полагает, что 2023 год окажется самым жарким за всю историю наблюдений, сообщает Associated Press со ссылкой на доклад, приуроченный к климатическому саммиту в Дубае COP28.

По данным метеорологов организации, все девять лет с 2015 по 2023 год оказались самыми жаркими за всю историю наблюдений. В 2023 году организация пока проанализировала лишь данные за первые 10 месяцев, однако метеорологи полагают, что последние два месяца этого года не смогут существенно изменить их выводы.

Согласно анализу экспертов, средняя температура за 2023 год оказалась выше на 1,4 градуса по Цельсию по сравнению с показателями доиндустриальной эпохи. Это на одну десятую градуса ниже целевого предела до конца столетия, установленному в Парижском соглашении по климату.

Глава ВМО ООН Петтери Таалас заявил, что единственным вариантом для решения ситуации с потеплением может быть лишь сокращение использования ископаемого топлива и поворот к возобновляемым источникам энергии.

Конференция ООН по изменению климата COP28 стартовала в четверг в Дубае, и она продлится до 12 декабря. Ограничение роста общемировой температуры и использования ископаемого топлива станут главными вопросами встречи.