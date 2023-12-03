ВВС Британии осуществят разведывательные полеты над Газой для поиска заложников

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Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Самолеты ВВС Великобритании осуществят разведывательные полеты над Восточным Средиземноморьем, в том числе над Израилем и сектором Газа, чтобы облегчить решение проблемы с освобождением заложников, удерживаемых движением ХАМАС, cообщает газета "Джерузалем пост" со ссылкой на британское Минобороны.

"После террористических атак на Израиль 7 октября 2023 года правительство Великобритании работает с партнерами по всему региону, чтобы обеспечить освобождение заложников, включая граждан Великобритании, которые были похищены. Безопасность граждан Великобритании является нашим главным приоритетом", - говорится в распространенном заявлении ведомства.

В нем отмечается, что самолеты наблюдения не будут вооружены, не будут участвовать в боевых действиях, их роль будет ограничена поиском заложников.

Боевые действия в Газе возобновились в пятницу минувшей недели после того, как сторонам не удалось добиться продления семидневного перемирия. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху обвинила ХАМАС в нарушении условий соглашения о перемирии, поскольку боевики группировки осуществили пуски ранет по Израилю и прекратили освобождение находящихся в заложниках израильтян.

Согласно соглашению, ХАМАС должен был освобождать по 10 женщин и детей за каждый день перемирия, при этом Израиль за каждого заложника выпускал из тюрем троих палестинцев.

Всего за семь дней перемирия ХАМАС освободил 104 заложников: 80 израильтян и 24 иностранца. Израиль, со своей стороны, выпустил на свободу 240 палестинских заключенных.