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Израиль из-за нарушения ХАМАС перемирия возобновляет боевые действия в Газе

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Израильская армия (ЦАХАЛ) возобновляет боевые действия против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа в связи с нарушением бойцами движения условий перемирия, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

"Армия обороны Израиля возобновила боевые действия против террористической организации ХАМАС в секторе Газа", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале армии.

В нем отмечается, что "ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, открыл огонь в сторону израильской территории".

Как ранее сообщил ЦАХАЛ, ракета, пущенная из сектора Газа, была перехвачена израильскими средствами ПВО.

Газета "Гаарец", ссылаясь на близкие к палестинскому движению ХАМАС СМИ, сообщила, что утром в пятницу на севере Газы были слышны звуки стрельбы и нескольких взрывов.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на египетских официальных лиц сообщила, что Израиль и ХАМАС договорились продлить перемирие еще на один - восьмой день, пятницу.

В то же время, как отметил телеканал CNN, "срок перемирия между Израилем и ХАМАС, по-видимому, истек в пятницу, поскольку никаких непосредственных признаков достижения соглашения о дальнейшем продлении соглашения о заложниках не было".

Газета The Jerusalem Post пишет, что "попытки продлить режим прекращения огня и добиться освобождения дополнительных заложников, по-видимому, провалились в одночасье".

СМИ сообщают об интенсивных столкновениях в районе Шейх-Радван города Газа на севере сектора.

Пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что самолеты ВВС Израиля "в настоящее время наносят удары по целям террористов" в анклаве. ЦАХАЛ также заявила о перехвате нескольких ракет, пущенных из сектора Газа. Газета "Гаарец" со ссылкой на палестинские источники пишет об авиаударах Израиля по целям на юге сектора Газа, артиллерийском обстреле к востоку от Хан-Юниса и в Рафахе.

Хроника 07 октября – 01 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС сектор Газа
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