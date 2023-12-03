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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Папа Франциск призвал восстановить режим прекращения огня в Газе

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Папа Римский Франциск в воскресенье обратился ко всем, кто имеет отношении к ситуации в секторе Газа, с призывом возобновить режим прекращения огня, сообщают западные СМИ.

"В Газе столь много страданий", - приводят СМИ выдержки из воскресной проповеди понтифика, предваряющей молитву Ангел Господень.

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Также папа заявил, что думает о всех тех, кто до сих пор остается в заложниках в секторе Газа, и о том, что на палестинских территориях не хватает даже предметов первой необходимости.

СМИ уточняют, что в данный момент у понтифика воспаление легких, и его слова, надиктованные в ватиканской резиденции понтифика, зачитал помощник.

Боевые действия в Газе возобновились 1 декабря после того, как сторонам не удалось добиться продления семидневного перемирия. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху обвинила ХАМАС в нарушении условий соглашения о перемирии, поскольку боевики группировки осуществили пуски ракет по Израилю и прекратили освобождение находящихся в заложниках израильтян.

В воскресенье израильские военные сообщили, что за время наземной операции в секторе Газа обнаружили 800 входов в сеть подземных туннелей группировки ХАМАС, причем многие из них располагались внутри или возле образовательных учреждений, мечетей, детских площадок и детских садов. Военные также отчитались, что уничтожили примерно 500 из них и сотни километров туннелей.

Израиль сектор Газа папа римский Франциск
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