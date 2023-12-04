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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:28

Премьер Катара заявил Блинкену о необходимости прекращения огня в Газе

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Катара шейх Мохаммед бин Абдулрахман Аль-Тани в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном выразил обеспокоенность развитием событий в секторе Газа и заявил о необходимости прекращения огня.

Премьер "поговорил с госсекретарем США Энтони Блинкеном и обсудил последние события в секторе Газа и на оккупированных палестинских территориях, подчеркнув необходимость деэскалации и прекращения огня", говорится в сообщении государственного информагентства Катара QNA.

Он выразил обеспокоенность тем, что продолжение бомбардировок в секторе Газа после перемирия "осложняет посреднические усилия и усугубляет гуманитарный кризис" в анклаве.

Аль-Тани заявил о решительном осуждении Катаром всех форм нападений на гражданское население, особенно на женщин и детей, подчеркнув, что подобные действия, включая политику коллективного наказания, неприемлемы ни при каких обстоятельствах.

Он также подчеркнул настоятельную необходимость открытия гуманитарных коридоров для доставки гуманитарной помощи палестинцам.

Боевые действия в Газе возобновились в пятницу после того, как сторонам не удалось добиться продления семидневного перемирия.

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви в воскресенье заявил, что военные начинают военную операцию на юге сектора Газа.

"Она будет не менее мощная", - приводят израильские СМИ слова Халеви.

Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари на пресс-конференции также заявил, что армия "возобновляет и расширяет наземную операцию против опорных пунктов ХАМАС по всему сектору Газа".

Ранее, как сообщал портал Axios, президент США Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что обеспокоен тем, что израильская операция на юге сектора Газа может привести к значительному числу жертв среди гражданского населения и углубит гуманитарный кризис в анклаве.

Байден сказал Нетаньяху, что методы, которыми Израиль действовал в северной части Газы, не должны применяться в южной части анклава из-за миллионов палестинцев, которые сейчас находятся там.

Байден также довел до израильского премьера, что в Вашингтоне хотят, чтобы Израиль подробно обсуждал с США оперативные планы израильских военных перед любой операцией в южной части Газы.

По словам одного из источников Axios, Нетаньяху согласился с этим предложением Байдена.

В то же время, как сообщили порталу американские и израильские представители, Нетаньяху сказал Байдену, что операция на юге необходима для достижения цели Израиля - уничтожения ХАМАС, и израильская общественность не согласилась бы с прекращением военной операции.

Хроника 07 октября – 04 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Джо Байден Израиль Катар Энтони Блинкен
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