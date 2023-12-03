СМИ сообщили о появлении израильских сухопутных войск на юге сектора Газа

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Сухопутные войска Израиля, возможно, проводят операции в южной части сектора Газа, сообщает The Times of Israel.

В частности, в соцсетях появились кадры с израильскими танками на трассе Салах ад-Дин - основной транспортной артерии, соединяющей север и юг анклава - между городами Хан-Юнис и Дейр-эль-Балах.

Однако, уточняет издание, официального подтверждения этой информации от Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нет. В то же время группировки ХАМАС и "Исламский джихад" утверждали, что их отряды вели в воскресенье бои с ЦАХАЛ к северо-востоку от Хан-Юниса.

Ранее стало известно, что израильские военные в воскресенье расширили на город Хан-Юнис - второй по величине в секторе Газа - и его окрестности зону, жителям которой предписано эвакуироваться

Также в воскресенье израильские власти объявляли воздушную тревогу в Ашкелоне и ряде населенных пунктов возле сектора Газа, из анклава фиксировались пуски ракет.

Кроме того, ливанское движение "Хезболла" сообщало, что атаковало противотанковой ракетой транспорт ЦАХАЛ у израильского населенного пункта Бейт-Хиллель. В медицинском центре в городе Цфат впоследствии сообщили, что к ним поступили 11 человек, получивших легкие ранения в результате этой атаки.