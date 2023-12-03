Военные Израиля предписали эвакуироваться жителям Хан-Юниса и его окрестностей

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Израильские военные в воскресенье расширили на город Хан-Юнис - второй по величине в секторе Газа - и его окрестности зону, жителям которой предписано эвакуироваться, передает Associated Press.

По данным AP, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала население минимум пяти районов в Хан-Юнисе и возле него уйти оттуда в целях безопасности.

Местные жители рассказали, что израильские военные разбрасывали листовки с приказом покинуть эту зону в направлении Рафаха или побережья на юго-западе. "Город Хан-Юнис - опасная зона боевых действий", - говорилось в предупреждении.

По данным агентства, в ночь на воскресенье у Хан-Юниса, Рафаха, местами на севере анклава была сильная бомбардировка.

Наблюдатели ООН полагают, что теперь под приказ Израиля об эвакуации подпадает четверть территории сектора Газа. До нынешних боевых действий между ЦАХАЛ и группировкой ХАМАС здесь проживали примерно 800 тыс. человек.

Советник премьера Израиля Марк Регев заявлял, что израильская сторона предпринимает максимальные усилия для защиты мирных жителей, и что военные используют листовки, телефонные звонки, радио и телевидение с целью убедить жителей Газы покинуть конкретные районы.

Накануне вице-президент США Камала Харрис заявила журналистам на конференции COP28 в Дубае, что в секторе Газа погибло слишком много палестинцев. Также она сказала президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси, что США не приемлют насильственное перемещение палестинцев из Газы и с Западного берега реки Иордан, изменение границ палестинских территорий.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. По последней информации палестинского Минздрава, в Газе погибли свыше 15,2 тыс. человек, более 40 тыс. получили ранения. Однако министерство не уточняет, кто из погибших относится к мирным жителям, а кто к членам военизированных групп.

Боевые действия в секторе Газа возобновились 1 декабря после того, как сторонам не удалось добиться продления семидневного перемирия. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху обвинила ХАМАС в нарушении условий соглашения о перемирии, поскольку боевики группировки осуществили пуски ранет по Израилю и прекратили освобождение находящихся в заложниках израильтян.

Всего за семь дней перемирия ХАМАС освободил 104 заложника: 80 израильтян и 24 иностранца. Израиль, со своей стороны, выпустил на свободу 240 палестинских заключенных.