Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:23

Военные Израиля предписали эвакуироваться жителям Хан-Юниса и его окрестностей

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Израильские военные в воскресенье расширили на город Хан-Юнис - второй по величине в секторе Газа - и его окрестности зону, жителям которой предписано эвакуироваться, передает Associated Press.

По данным AP, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призвала население минимум пяти районов в Хан-Юнисе и возле него уйти оттуда в целях безопасности.

Местные жители рассказали, что израильские военные разбрасывали листовки с приказом покинуть эту зону в направлении Рафаха или побережья на юго-западе. "Город Хан-Юнис - опасная зона боевых действий", - говорилось в предупреждении.

По данным агентства, в ночь на воскресенье у Хан-Юниса, Рафаха, местами на севере анклава была сильная бомбардировка.

В миреСША призвали Израиль защитить мирных палестинцев во избежание стратегического поражения в ГазеСША призвали Израиль защитить мирных палестинцев во избежание стратегического поражения в ГазеЧитать подробнее

Наблюдатели ООН полагают, что теперь под приказ Израиля об эвакуации подпадает четверть территории сектора Газа. До нынешних боевых действий между ЦАХАЛ и группировкой ХАМАС здесь проживали примерно 800 тыс. человек.

Советник премьера Израиля Марк Регев заявлял, что израильская сторона предпринимает максимальные усилия для защиты мирных жителей, и что военные используют листовки, телефонные звонки, радио и телевидение с целью убедить жителей Газы покинуть конкретные районы.

Накануне вице-президент США Камала Харрис заявила журналистам на конференции COP28 в Дубае, что в секторе Газа погибло слишком много палестинцев. Также она сказала президенту Египта Абделю Фаттаху ас-Сиси, что США не приемлют насильственное перемещение палестинцев из Газы и с Западного берега реки Иордан, изменение границ палестинских территорий.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. По последней информации палестинского Минздрава, в Газе погибли свыше 15,2 тыс. человек, более 40 тыс. получили ранения. Однако министерство не уточняет, кто из погибших относится к мирным жителям, а кто к членам военизированных групп.

Боевые действия в секторе Газа возобновились 1 декабря после того, как сторонам не удалось добиться продления семидневного перемирия. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху обвинила ХАМАС в нарушении условий соглашения о перемирии, поскольку боевики группировки осуществили пуски ранет по Израилю и прекратили освобождение находящихся в заложниках израильтян.

Всего за семь дней перемирия ХАМАС освободил 104 заложника: 80 израильтян и 24 иностранца. Израиль, со своей стороны, выпустил на свободу 240 палестинских заключенных.

Обострение палестино-израильского конфликта

22
Дым после израильского авиаудара по сектору ГазаИзраильские танки направляются к границе сектора ГазаПоследствия авиаударов Израиля в ГазеЖители израильского Ашкелона укрываются во время ракетного обстрелаАртиллерийский обстрел сектора Газа израильскими военнослужащимиЭвакуация жителей приграничного с Газой города СдеротПохороны в Тель-АвивеИзраильская противоракетная система "Железный купол" перехватывает ракеты, запущенные из сектора ГазаЭвакуация жителей северных районов сектора ГазаТела погибших в результате обстрелов в секторе ГазаНа месте проведения фестиваля электронной музыки, который подвергся нападению палестинского движения ХАМАСРакетный удар по высотным зданиям в секторе ГазаРакета, выпущенная в сторону ИзраиляСожженный израильский танк близ сектора ГазаЖитель израильского Ашкелона тушит горящие машины после ракетной атаки со стороны сектора ГазаЖители Ашкелона бегут в укрытие во время ракетного обстрела ИзраиляПалестинцы на захваченном израильском военном джипе на улицах сектора ГазаРакетный удар по южным и центральным районам Израиля утром 7 октябряИзраильский полицейский на улице АшкелонаЖилое здание в израильском Ашкелоне после ракетной атакиЖители сектора Газа держат номерной знак от израильской военной техникиРакеты, выпущенные палестинцами по Израилю
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа
Хроника 07 октября – 03 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль сектор Газа Хан-Юнис ХАМАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Филиппины заметили 135 судов морского ополчения КНР у спорного рифа в Южно-Китайском море

Филиппины заметили 135 судов морского ополчения КНР у спорного рифа в Южно-Китайском море

Из сектора Газа эвакуировали еще 133 россиянина

Обострение палестино-израильского конфликта

Власти Израиля подтвердили план создать буферную зону в Газе

Власти Израиля подтвердили план создать буферную зону в Газе

Что случилось этой ночью: воскресенье, 3 декабря

Обострение палестино-израильского конфликта

ВВС Британии осуществят разведывательные полеты над Газой для поиска заложников

ВВС Британии осуществят разведывательные полеты над Газой для поиска заложников

Штаты планируют разместить в ИТР ракеты средней дальности в 2024 году

Обострение палестино-израильского конфликта

США призвали Израиль защитить мирных палестинцев во избежание стратегического поражения в Газе

США призвали Израиль защитить мирных палестинцев во избежание стратегического поражения в Газе
Обострение палестино-израильского конфликта

Нетаньяху предостерег "Хезболлу" от полномасштабной войны с Израилем

Снежный шторм привел к перебоям с транспортом в нескольких европейских странах

Снежный шторм привел к перебоям с транспортом в нескольких европейских странах
Обострение палестино-израильского конфликта

ХАМАС утверждает, что ранее передал Израилю всех заложников-женщин и детей

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });