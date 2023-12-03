Армия Израиля нанесла 10 тыс. авиаударов с начала операции против ХАМАС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила 10 тыс. авиаударов за время операции против группировки ХАМАС, которую военные начали после атаки 7 октября, сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на ЦАХАЛ.

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля, генерал-лейтенант Герци Халеви в свою очередь отметил, что "значительная часть безопасности наших действий очень тесно связана с взаимодействием сухопутных сил с ВВС".

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. По последней информации палестинского Минздрава, в секторе Газа погибли свыше 15 тыс. человек. Однако министерство не уточняет, кто из погибших относится к мирным жителям, а кто к членам военизированных групп.

Боевые действия в Газе возобновились 1 декабря.