Президент Болгарии предложил депутатам подробнее обсудить передачу Киеву бронетехники

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Президент Болгарии Румен Радев вернул в парламент для дополнительного обсуждения предложение о безвозмездном предоставлении бронетехники Украине, сообщает Болгарское национальное телевидение.

По его словам, "при первоначальном принятии решения депутаты были недостаточно осведомлены о конкретных параметрах этой поставки, в силу чего они не могли дать оценку относительно того, действительно ли отпала необходимость в этой технике для обеспечения безопасности Болгарии".

"Эта техника могла бы принести пользу для охраны границ Болгарии, а также для оказания помощи жителям страны в случае чрезвычайных ситуаций, особенно в труднодоступных районах, - объяснил Радев. - Я руководствовался убеждением в том, что безопасность, здоровье и жизни граждан Болгарии имеют первостепенное значение".

Соглашение о безвозмездном предоставлении болгарской бронетехники Украине было подписано на уровне министерств 8 августа в Софии и в Киеве 13 ноября.