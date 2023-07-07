Президент Болгарии заявил, что не поддержит передачу вооружений Украине в ущерб стране

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Президент Болгарии Румен Радев на встрече с украинским коллегой Владимиром Зеленским сообщил, что выступает против предоставления болгарского вооружения Киеву.

"Я не соглашусь на предоставление боеприпасов, особенно из резервов болгарской армии", - приводит болгарская пресса слова Радева.

"Я, как главнокомандующий, имею ясную ответственность за то, чтобы обороноспособность страны не ослабевала", - сказал Радев.

Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев сообщил, что Зеленский во время состоявшегося накануне визита в Софию передал болгарским властям список вооружений, необходимых Киеву.

"На вопрос, просил ли Зеленский системы ПВО, тяжелую бронетехнику, береговые ракетные комплексы, Тагарев ответил: "Всё, но не самолеты", - сообщает Болгарское национальное телевидение.

По словам министра, сейчас проводятся расчеты, каким образом можно выполнить просьбу Киева.

Телевидение напоминает, что Болгария ранее передала Украине один груз гуманитарной помощи и один груз военно-технической помощи. Кроме того, София объявила о готовности участвовать в европейской инициативе по предоставлению Украине артиллерийских снарядов.