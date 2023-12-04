Израильская операция на севере сектора Газа близка к завершению

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Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Израильские сухопутные войска близки к достижению поставленных целей в северной части сектора Газа, но продолжают действовать против палестинской группировки ХАМАС в других частях анклава.

"Цели на северном участке почти достигнуты. Мы начинаем расширять масштабы наземной операции в других частях сектора Газа", - цитируют в понедельник западные СМИ слова командующего бронетанковым корпусом армии обороны Израиля бригадного генерала Хишама Ибрагима.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС. С 24 ноября по 1 декабря в Газе действовал режим прекращения огня, однако боевые действия возобновились 1 декабря после того, как сторонам не удалось добиться его продления. Канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху обвинила ХАМАС в нарушении условий соглашения о перемирии, поскольку боевики группировки выпустили ракеты по Израилю и прекратили освобождать находящихся в секторе Газа заложников.