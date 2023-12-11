Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Рост пищевых патогенов в безалкогольном пиве, разрешение терапии на основе CRISPR в США, а также связь репродуктивного успеха с меньшей продолжительностью жизни

Птица киви, архивное фото Фото: David Tipling/Education Images/Universal Images Group via Getty Images

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - "Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- В пригороде Веллингтона вылупились два птенца северных киви (Apteryx mantelli). Это первый случай размножения данного вида в столице Новой Зеландии более чем за 150 лет. Как и другие четыре вида киви, северный сильно пострадал из-за разрушения среды обитания и распространения инвазивных хищников, таких как горностаи и бродячие собаки. Двух птенцов нашли во время мониторинга гнездовых нор, их пометили передатчиками для отслеживания перемещений.

- Американские ученые выяснили, что пищевые патогены хорошо растут в безалкогольном пиве. Эксперименты показали, что в таком пиве выживают кишечная палочка и сальмонелла при температуре 14 градусов Цельсия. При этом даже небольшое содержание алкоголя – четыре процента объемной доли этанола – защищало от размножения микробов. Исследование показывает, что безалкогольное пиво следует хранить по особым нормам, которые не обязательны для обычного пива.

- США стали второй после Великобритании страной, где разрешили применять терапию на основе технологии CRISPR – препарат называется эксагамглоген аутотемцел. Он предназначен для лечения серповидноклеточной анемии у пациентов в возрасте 12 лет и старше. Для его применения у пациента забирают кроветворные стволовые клетки костного мозга, в лаборатории с помощью экса-цела выключают в них ген BCL11A и вводят обратно в организм. После такой модификации костный мозг начинает вырабатывать фетальный гемоглобин, который берет на себя функции дефектного. Одновременно FDA одобрило геннотерапевтический препарат ловотибеглоген аутотемцел для лечения того же заболевания. Процесс лечения и экса-целом, и лово-целом занимает несколько месяцев, но он необходим лишь однократно.

- В Японии начал полноценную работу токамак JT-60SA – это крупнейшая действующая сверхпроводящая установка такого рода. На нем будут вестись эксперименты по длительному удержанию горячей плазмы в рамках исследований для токамаков-реакторов ITER и DEMO.

- Зоологи выяснили, что в китайских провинциях Аньхой и Чжэцзян обитает неизвестный ранее вид из рода степных ежей. Его назвали восточным степным ежом. Это мелкий зверек, который достигает менее 20 см в длину, с короткими иглами. По оценкам исследователей, от других представителей рода он отделился 1,1 млн лет назад.

- Анализ британского биобанка показал, что гены, связанные с репродуктивным успехом у мужчин и женщин, также ассоциированы с меньшей продолжительностью жизни. Чем раньше женщина заводила детей и чем больше детей было у мужчины, тем ниже у них была вероятность дожить до 76 лет. Эти данные говорят в пользу гипотезы антагонистической плейотропии, которая утверждает, что естественный отбор сохраняет более раннее начало половой жизни и более продолжительный детородный период, при этом сокращая длительность пострепродуктивной жизни.

- Конструкция современного велосипеда существенно не меняется уже более ста лет. И это не устраивает некоторых изобретателей, которые время от времени пытаются доработать ее. Очередное усовершенствование предложил американский изобретатель Хавен Мерсер. Он запатентовал конструкцию велосипедной автоматической цепной трансмиссии, в которой обычные велосипедные звезды заменены на диски с рычагами с зубчатыми роликами на концах. Благодаря встроенному пружинному механизму их положение относительно оси вращения диска может изменяться под действием прилагаемых велосипедистом усилий, за счет чего удается подстраивать передаточное отношение трансмиссии под дорожные условия.

- Зоологи обнаружили, что антарктические пингвины, которые подолгу насиживают яйца или охраняют птенцов, пока их партнер охотится, погружаются в медленный сон всего на несколько секунд за раз – в среднем эпизоды сна у них длятся по 3,91 секунды. При этом в течение часа таких эпизодов микросна в среднем бывает более 600, что позволяет птицам за сутки набрать почти 15 часов медленного сна, в том числе 8,55 часов сна обоими полушариями сразу. Возможно, прерывистый сон помогает пингвинам следить за поморниками, однако основная его причина – беспокойство со стороны соседей по колонии.