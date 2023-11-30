Великобритания направит еще один военный корабль на Ближний Восток

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Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Министр обороны Великобритании Грант Шэппс распорядился направить эсминец HMS Diamond к Суэцкому каналу для поддержания безопасности в ближневосточном регионе. Об этом говорится в заявлении министерства обороны, опубликованном на его сайте.

Эсминец HMS Diamond присоединится к давней миссии Kipion – военно-морскому присутствию Великобритании на Ближнем Востоке для обеспечения безопасности судоходства. Корабли Королевского военно-морского флота находятся в регионе на постоянной основе с 1980 года.

В заявлении отмечается, что эсминец "будет проводить операции по поддержанию свободы судоходства в регионе и обеспечению безопасности для торгового судоходства".

В регионе уже находятся британский фрегат HMS Lancaster, который дислоцировали в Персидский залив в прошлом году, а также три противоминных корабля и судно Королевского вспомогательного флота Великобритании, отмечает Sky News.

HMS Diamond считается одним из самых современных в технологическом отношении кораблей ВМС Великобритании. Он оснащен военным многоцелевым вертолетом Wildcat.

Ранее в ноябре йеменские повстанцы-хуситы взяли на абордаж судно Galaxy Leader в Красном море, принадлежащее британской компании. Тогда судно находилось в аренде японской компании. Издание The Times of Israel сообщало, что британская компания, у которой зарегистрировано судно, находится в частичном владении и у израильского предпринимателя Абрахама Унгара.

В момент захвата судно шло из Турции в Индию под флагом Багамских островов. В международный экипаж из 25 человек входили, в частности, граждане Украины, Болгарии, Филиппин и Мексики.