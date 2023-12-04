В Ереване сообщили об открытии КПП "Верхний Ларс" для всех видов транспорта

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Ереван и Москва частично урегулировали проблему поставок грузов из Армении в Россию через КПП "Верхний Ларс" на грузино-российской границе, заявили в Минэкономики Армении.

"1 декабря по инициативе Минэкономики Армении на площадке Евразийской экономической комиссии состоялось оперативное совещание по обсуждению ситуации на таможенном пункте пропуска "Верхний Ларс". В результате с 2 декабря таможенный пункт "Верхний Ларс" открыт для всех видов автотранспорта, в том числе грузовых автомобилей, перевозящих скоропортящуюся сельскохозяйственную продукцию", - отметили в министерстве.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время между представителями компетентных органов государственного управления в сфере фитосанитарии проходят армяно-российские рабочие консультации с целью срочного решения возникших проблем.

В конце ноября министр экономики Армении Ваан Керобян заявил, что Ереван планирует обсудить в рамках ЕАЭС проблему поставок грузов из Армении в Россию через КПП "Верхний Ларс".

"Мы изучаем материалы Россельхознадзора, чтобы понять, насколько продукция наших бизнесменов не соответствует действующим санитарным нормам в России. Мы созвали совещание в рамках ЕАЭС, которое состоится в течение двух дней", - сказал Керобян.

По его словам, армянская сторона с российскими коллегами попытается понять, что изменилось в регулировании, что привело к ужесточению надзора.

При этом Керобян допустил, что сложившая ситуация может стать поводом для пересмотра производителями Армении экспортных направлений и поиска новых рынков.

Ранее Россельхознадзор выразил обеспокоенность нарушениями при поставках растительной продукции из Армении. По данным ведомства, в 2023 году территориальные управления Россельхознадзора выявили 72 случая обнаружения вредных организмов в цветочной и плодоовощной продукции, поступившей из Армении. В частности, 24-26 ноября было выявлено 36 фактов ввоза в Россию зараженных цветов, огурцов, сухофруктов, винограда, цветной капусты, томатов, перцев, баклажанов, яблок, груш, поступивших в сопровождении фитосанитарных сертификатов, которые были выданы инспекционным органом Армении по безопасности пищевых продуктов.

Россельхознадзор направил в Армению официальное письмо с просьбой незамедлительно принять исчерпывающие меры для предотвращения отправок в Россию зараженной продукции и сообщить российскому ведомству о проведенной работе.