Ереван хочет обсудить в рамках ЕАЭС претензии РФ к качеству продукции из Армении

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Армения планирует обсудить в рамках ЕАЭС проблему поставок грузов из Армении в Россию через КПП "Верхний Ларс" на грузино-российской границе, заявил министр экономики республики Ваан Керобян.

"Мы изучаем материалы Россельхознадзора, чтобы понять, насколько продукция наших бизнесменов не соответствует действующим санитарным нормам в России. Мы созвали совещание в рамках ЕАЭС, которое состоится в течение двух дней", - сказал Керобян в среду журналистам.

По его словам, армянская сторона с российскими коллегами попытается понять, что изменилось в регулировании, что привело к ужесточению надзора.

При этом Керобян допустил, что сложившая ситуация может стать поводом для пересмотра производителями Армении экспортных направлений и поиска новых рынков.

Накануне Россельхознадзор выразил обеспокоенность нарушениями при поставках растительной продукции из Армении. По данным ведомства, в 2023 году территориальные управления Россельхознадзора выявили 72 случая обнаружения вредных организмов в цветочной и плодоовощной продукции, поступившей из Армении. В частности, 24-26 ноября было выявлено 36 фактов ввоза в Россию зараженных цветов, огурцов, сухофруктов, винограда, цветной капусты, томатов, перцев, баклажанов, яблок, груш, поступивших в сопровождении фитосанитарных сертификатов, которые были выданы инспекционным органом Армении по безопасности пищевых продуктов.

Россельхознадзор направил в Армению официальное письмо с просьбой незамедлительно принять исчерпывающие меры для предотвращения отправок в Россию зараженной продукции и сообщить российскому ведомству о проведенной работе.