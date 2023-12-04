Губернатор Северной Дакоты вышел из президентской гонки

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Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Северной Дакоты, республиканец Дуглас Бергам в понедельник объявил, что прекращает свою предвыборную кампанию, сообщают американские СМИ.

Он обвинили Национальный комитет Республиканской партии в чрезмерном контроле над процессом праймериз, а также в "произвольно установленных критериях" для участия в дебатах.

Американские СМИ поясняют, что Бергам не смог набрать необходимое количество голосов в ходе предвыборных опросов, которые позволили бы ему принять участие в третьих и четвертых дебатах потенциальных кандидатов в президенты от республиканцев.

"Никакие из их критериев для дебатов не относятся к квалификациям, необходимых для настоящей работы президента", - отметил губернатор Северной Дакоты.

Таким образом, Бергам вышел из гонки за то, чтобы стать кандидатом в президенты от Республиканской партии, вслед за бывшим вице-президентом США Майком Пенсом, сенатором Тимом Скотом, а ряда других политиков и бизнесменов.

Бергаму - 67 лет. Он занимает пост губернатора Северной Дакоты с 2016 года.