Губернатор Северной Дакоты присоединился к предвыборной президентской гонке в США

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - Губернатор американского штата Северная Дакота республиканец Дуг Бергам объявил, что выдвигает свою кандидатуру для участия в выборах президента США в 2024 году.

"Нам нужны перемены в Белом доме. Нам нужен новый лидер для изменчивой экономики. Именно поэтому я объявляю о намерении баллотироваться на пост президента", - говорится в письме Бергама, опубликованном в The Wall Street Journal (WSJ).

Комментируя предвыборный ролик нынешнего президента США Джо Байдена, Бергам сказал, что тот "не смог сформулировать какое-либо экономическое видение страны, он проигнорировал тревогу семей, борющихся с инфляцией, и закрыл глаза на приближение рецессии".

"В течение ближайшего десятилетия мы столкнемся как с беспрецедентными угрозами, так и с огромными возможностями. То, как мы ответим, определит наше будущее как страны. Работая вместе, мы добьемся лучшего для Америки", - заявил он.

WSJ отмечает, что 66-летний Бергам малоизвестен на федеральном уровне, и ему придется постараться, чтобы добиться узнаваемости, ведь в гонке за пост президента участвуют гораздо более известные кандидаты.

Associated Press в свою очередь сообщает, что в видеоролике Бергам представил себя в качестве "консерватора из сельского штата, имеющего опыт в энергетической политике".

Раньше Бергам был предпринимателем в области программного обеспечения. В 1981 году он основал компанию Great Plains Software, которая специализировалась на производстве бухгалтерского программного обеспечения. Позднее эту компанию купил Microsoft за $1,1 млрд. Сам Бергам занимался в Microsoft производством программ для бизнеса. Он оставил эту деятельность в 2007 году.

В ноябре 2016 года Бергам победил на губернаторских выборах в Северной Дакоте.

Ранее на этой неделе бывший вице-президент Майк Пенс подал документы для участия в борьбе за выдвижение кандидатом в президенты страны от республиканцев.

О намерении бороться за выдвижение в президенты от республиканцев заявили экс-президент США Дональд Трамп, губернатор штата Флорида Рон Десантис, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и бывший постпред США в ООН Никки Хейли. Ожидается, что бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи также присоединится к президентской гонке.

От Демократической партии свои кандидатуры для участия в президентских праймериз пока выдвинули 80-летний Байден, племянник 35-го президента США Джона Кеннеди Роберт Кеннеди-младший и писательница Марианна Уильямсон.