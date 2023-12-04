Орбан призывает ЕС не обсуждать на ближайшем саммите членство Украины

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан написал председателю Евросовета Шарлю Мишелю письмо с призывом снять тему открытия переговоров о членстве Украины в ЕС с повестки декабрьского саммита глав стран ЕС, сообщает в понедельник Bloomberg.

"У некоторых есть ожидания, что Евросовет может и должен принять решение о начале переговоров о присоединении Украины. Ввиду нынешнего уровня политических и технических приготовлений, эти ожидания безосновательны", - говорится в письме от Орбана к Мишелю, с которым ознакомилось агентство.

В письме Орбан отмечает, что, по его мнению, "Евросовет не в состоянии принимать ключевые решения", пока не будет достигнут консенсус по будущей стратегии ЕС по Украине.

Вместе с тем агентство Bloomberg отмечает, что ознакомилось с подготовленной заранее черновой версией заключений саммита, в которой говорится, что лидеры ЕС согласны "дать начало переговорам по вступлению с Украиной и Молдавией". При этом страны соглашаются, что переговорные рамки будут приняты только после того, как будут завершены необходимые реформы.

Bloomberg напоминает, что решение о старте переговоров о вступлении Украины в союз требует единогласного согласия всех 27 членов ЕС.

Также в письме Орбан критикует обсуждение согласования нового бюджета ЕС. Он отмечает, что "пока что дискуссии были слишком сфокусированы на необоснованном, несбалансированном и нереалистичном предложении комиссии".