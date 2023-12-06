В парламенте Венгрии представили резолюцию против вступления Украины в ЕС

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Правящая в Венгрии партия "Фидес" представила резолюцию в парламенте, призывающую правительство премьер-министра Виктора Орбана не поддержать начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, передает в среду агентство ЭФЭ.

"Украина не выполнила объективные условия для того, чтобы начать переговоры о вступлении", - говорится в документе.

В этой ситуации "невозможно принять ответственное решение о начале переговоров", отмечается в нем.

В представленном в парламенте Венгрии документе есть также призыв к проведению "стратегических дебатов" о последствиях возможного вступления Украины в ЕС.

Агентство ЭФЭ отмечает, что ранее Орбан направил письмо председателю Евросовета Шарлю Мишелю с просьбой не решать этот вопрос на следующем саммите ЕС, запланированном на 14-15 декабря.