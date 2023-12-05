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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Израиль продолжает расширять наземную операцию в секторе Газа

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает активные наземные операции в секторе Газа, заявил журналистам представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

"Солдаты ЦАХАЛ в секторе Газа продолжают расширять свои наземные операции", - сказал он на брифинге.

Хагари уточнил: "Мы расширяем наши наземные операции против опорных пунктов ХАМАС по всему сектору Газа. Сегодня наземные силы вместе с ВВС выполнили несколько совместных задач, которые привели к уничтожению террористов и террористической инфраструктуры".

Кроме того, по его словам, "самолеты нанесли удар по всей территории сектора Газа. Это были очень значимые, точные и основанные на данных разведки удары".

По сообщениям израильских СМИ, ранним утром во вторник были нанесены значительные авиаудары по Джабалии на севере сектора Газа.

Как информируют палестинское агентство WAFA и израильские СМИ, в ходе штурма в ночь на вторник города Дженин на Западном берегу ЦАХАЛ задействовал свыше 50 военных машин и четыре бульдозера.

По сообщению корреспондента агентства WAFA с места событий, над Дженином летали беспилотники, израильские снайперы заняли позиции на крышах нескольких домов, бульдозеры начали разрушать инфраструктуру, в некоторых городских кварталах отключено электричество. Все это привело к боестолкновениям в нескольких районах города.

7 октября базирующаяся в секторе Газа радикальная группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. Жертвами атаки стали свыше 1,2 тыс. человек, более 200 были захвачены в заложники. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС.

Хроника 07 октября – 05 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Газа Израиль ХАМАС ЦАХАЛ
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