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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:33

ВВС Израиля за сутки поразили 400 целей в Газе

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Израильские ВВС за последние сутки поразили 400 целей в секторе Газа, 50 из них - в городе Хан-Юнис, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

По сообщению The Times of Israel, военные назвали "масштабными" авиаудары, которые пришлись на юг этого палестинского анклава.

Огонь по югу сектора Газа вели и корабли ВМС Израиля.

В миреВ ХАМАС считают, что в завершении перемирия виноват ИзраильЧитать подробнее

Ранее на этой неделе Израиль и палестинская группировка ХАМАС обвинили друг друга в нарушении условий перемирия и возобновили военные действия.

Предполагается, что на данном этапе израильские военные намерены сфокусировать усилия именно на юге сектора Газа. Ситуация осложняется тем, что на данный момент именно там сконцентрирована основная часть местных жителей. Многие из них в октябре и ноябре были вынуждены бежать на юг из северной части сектора Газа, так как военные операции Израиль начинал именно на севере.

Хроника 07 октября – 02 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС ЦАХАЛ сектор Газа
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