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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:55

В ХАМАС считают, что в завершении перемирия виноват Израиль

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В движении ХАМАС заявили, что Израиль отказался от предложений по освобождению беженцев, а потому несет ответственность за прекращение перемирия, сообщают в пятницу ближневосточные СМИ.

ХАМАС опубликовал заявление, в котором говорится, что Израиль отказался "от всех предложений, потому что власти уже приняли решение возобновить преступную агрессию против сектора Газа".

Отмечается, что группировка предлагала передать израильским властям тела погибших израильтян и освободить некоторых заложников.

Ранее телерадиокорпорация BBC со ссылкой на источник сообщила, что, по мнению ХАМАС, именно Израиль нарушил перемирие, так как не пропускал топливо на север сектора Газа.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху утром в пятницу заявили, что группировка "нарушила условия и не выполнила обязательства по освобождению заложников-женщин, а также запустила ракеты в сторону Израиля". В связи с этим Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила боевые действия против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Перемирие между Израилем и ХАМАС действовало с 24 ноября.

Хроника 07 октября – 01 декабря 2023 годаОбострение палестино-израильского конфликта
Израиль ХАМАС
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