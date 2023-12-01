В ХАМАС считают, что в завершении перемирия виноват Израиль

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - В движении ХАМАС заявили, что Израиль отказался от предложений по освобождению беженцев, а потому несет ответственность за прекращение перемирия, сообщают в пятницу ближневосточные СМИ.

ХАМАС опубликовал заявление, в котором говорится, что Израиль отказался "от всех предложений, потому что власти уже приняли решение возобновить преступную агрессию против сектора Газа".

Отмечается, что группировка предлагала передать израильским властям тела погибших израильтян и освободить некоторых заложников.

Ранее телерадиокорпорация BBC со ссылкой на источник сообщила, что, по мнению ХАМАС, именно Израиль нарушил перемирие, так как не пропускал топливо на север сектора Газа.

В офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху утром в пятницу заявили, что группировка "нарушила условия и не выполнила обязательства по освобождению заложников-женщин, а также запустила ракеты в сторону Израиля". В связи с этим Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила боевые действия против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Перемирие между Израилем и ХАМАС действовало с 24 ноября.