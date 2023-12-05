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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Франция заморозила активы лидера ХАМАС Синвара

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Франция объявила о замораживании авуаров лидера радикального движения ХАМАС в Газе Яхьи Синвара, передает телеканал BFMTV.

"Денежные средства и экономические ресурсы, которыми владеет или контролирует господин Яхья Синвар (...), подлежат мере по замораживанию активов", - цитирует канал указ, вступивший в силу во вторник.

Согласно документу, опубликованному в "Официальном журнале Французской Республики", замораживание активов Синвара вводится на полгода. Париж расценивает его как организатора террористической атаки против Израиля 7 октября.

Франция ХАМАС Израиль
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