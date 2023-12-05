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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:32

Евросоюз увеличил расходы на научные исследования на 6,3% в 2022 году

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Расходы стран Евросоюза на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в 2022 году выросли на 6,3% и составили 352 млрд евро, сообщило статистическое управление Eurostat.

За последнее десятилетие, с 2012 года, показатель увеличился на 48,5%.

Процент затрат на НИОКР от ВВП в прошлом году снизился до 2,22% по сравнению с 2,27% годом ранее.

На бизнес пришлась наибольшая доля расходов - 66% общей суммы (233 млрд евро), госзатраты составили 11% (37 млрд евро).

Наибольшая интенсивность НИОКР в 2022 году была зафиксирована в Бельгии (3,44% ВВП), Швеции (3,4%), Австрии (3,2%) и Германии (3,13%). Наименьшие показатели были отмечены в Румынии (0,46% ВВП), на Мальте (0,65%) и в Латвии (0,75%), отметил Eurostat.

Eurostat Евросоюз Бельгия НИОКР
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