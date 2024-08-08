ЕС увеличил госрасходы на научные исследования на 5,3% в 2023 году

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Государственные расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) в странах Европейского союза в 2023 году увеличились на 5,3% и составили 123,684 млрд евро, что эквивалентно 0,73% ВВП, сообщило статистическое управление ЕС.

Относительно 2013 года показатель вырос на 54,8%.

В расчете на душу населения госрасходы на НИОКР в Евросоюзе в прошлом году повысились до 275,6 евро по сравнению с 262,7 евро в 2022 году. Десять лет назад они составляли 181 евро.

Этот показатель в 2023 году был наиболее значительным в Люксембурге (646,6 евро на человека), Дании (552,4 евро) и Германии (529,3 евро). При этом самые низкие значения зафиксированы в Румынии (21,2 евро), Болгарии (33,1 евро) и Венгрии (48,1 евро).

В прошлом году наибольшая часть ассигнований из госбюджета ЕС в сфере НИОКР была направлена на общеобразовательные нужды в государственные общеуниверситетские фонды - 35,5%. На другие образовательные проекты пошло 17,3% общей суммы расходов, на промышленное производство и технологии - 11%, на здравоохранение - 6,9%, на исследования космоса - 6%, в оборонной сфере - около 4%.