Великобритания подписала новый вариант соглашения об отправке нелегалов в Руанду

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Министр внутренних дел Великобритании Джеймс Клеверли в ходе визита в Кигали подписал новый вариант соглашения с Руандой, предусматривающий отправку в эту африканскую страну попавших на британскую территорию нелегальных иммигрантов, желающих получить убежище, сообщает телеканал Sky News.

"Руанда завоевала репутацию страны, которая гуманно и профессионально обходится с беженцами и мигрантами. Великобритания и международное сообщество понимают это. Соглашение, которое мы подписали сегодня, строится на нашей совместной работе", - заявил Клеверли после подписания документа.

Глава МИД Руанды Винсент Бирута отметил, что соглашение подчеркивает "приверженность Руанды" защите уязвимых групп населения, отметив, что существует "необходимость устранения коренных причин", которые вынуждают людей покидать свои дома и искать убежища в других странах.

Новый вариант соглашения, как и нереализованный предыдущий вариант, также предполагает отправку нелегальных мигрантов из Великобритании в Руанду, однако в нем обновляются детали Партнерства в области миграции и экономического развития между двумя странами. В обновленной версии уделяется внимание вопросам, которые поднял Верховный суд Великобритании. В частности, она содержит гарантии того, что Руанда не будет высылать мигрантов в их родные страны.

Ранее Клеверли изложил план по сокращению иммиграции в Великобританию, который, в частности, включал запрет медицинским работникам перевозить семьи в Великобританию и повышение минимальной зарплаты, необходимой для получения визы квалифицированного работника.

Британское правительство и власти Руанды с апреля 2022 года прорабатывают схему, по которой беженцев из Великобритании перевозили бы в Руанду, где бы рассматривалось их заявление об убежище. Цель схемы - сократить число нелегалов, которые на лодках, рискуя жизнью, пытаются пробраться в Британию морем.

В ноябре 2023 года Верховный суд Великобритании постановил, что согласованная схема противозаконна, поскольку мигрантов из Руанды могут выдать на родину, где им может грозить преследование.

По данным АР на июнь 2023 года, Британия выплатила Руанде 140 млн фунтов ($170 млн) в рамках этого соглашения, но на тот момент ни одного беженца в Руанду не переправили. Sky News отмечает, что заключение новых договоренностей не повлечет дополнительных расходов.