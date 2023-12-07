Кандидат в президенты США Хейли считает, что победа Украины могла бы стать уроком для Китая

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Республиканской партии, бывший постпред при ООН Никки Хейли высказала мнение, что победа Украины в противостоянии с РФ могла бы предотвратить нападение Китая на Тайвань.

"Один из способов удержать Китай от вторжения на Тайвань - это убедиться, что мы победим в Украине, что мы защитим наших друзей", - сказала Хейли на внутрипартийных дебатах, отвечая на вопрос, как она оценивает вероятность аннексии Тайваня Китаем.

"Мы также дадим Китаю понять, что им придется дорого заплатить, если они вторгнутся на Тайвань", - заявила она.

Хейли также отметила, что "США не должны полагаться на Китай в чем-либо, связанном с национальной безопасностью".

В дебатах приняли участие четыре кандидата-республиканца: Хейли, предприниматель индийского происхождения Вивек Рамасванди, губернатор Флориды Рон Десантис и бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи.