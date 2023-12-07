Кандидат-республиканец в президенты США Крис Кристи изъявил желание направить войска в Газу

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Республиканской партии на выборах 2024 года, бывший губернатор Нью Джерси Крис Кристи на состоявшихся кандидатских дебатах заявил, что, будучи главой государства, направил бы войска для освобождения американских заложников, удерживаемых движением ХАМАС в секторе Газа.

"(...) Я бы отправил туда американскую армию, чтобы вернуть наших людей домой, и вернуть их домой сейчас", - сказал Кристи.

"Я бы сделал это абсолютно, абсолютно точно, если бы был план", - добавил он.

Кристи подверг критике кандидата Рона Десантиса - губернатора Флориды (к которому изначально был адресован вопрос о войсках), за то, что он не дал прямого ответа.

Десантис, со своей стороны, поддержал операцию Израиля в Газе, назвав Израиль "самым надежным союзником США".

Он также раскритиковал нынешнюю администрацию за размораживание иранских денег, которые теперь Иран направляет на поддержку ХАМАС.

Губернатора Флориды поддержала бывший постпред США при ООН Никии Хейли.